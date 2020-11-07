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陳志全私人檢控郭偉強 律政司介入不提控

2020-11-07 列印
■陳志全當日被工聯會郭偉強拉倒地上。資料圖片
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　　今年五月的立法會內務委員會選主席期間，人民力量前立法會議員陳志全疑被工聯會郭偉強拉倒地上。陳志全早前向郭偉強提出私人檢控，控告對方一項普通襲擊罪，後者於九月答辯時否認控罪。陳志全昨透過社交網站公開律政司的信件，信中表明會介入其私人檢控郭偉強的案件，並會提出不提證供起訴。

　　陳表示，將去信律政司要求公開交代不提證供起訴的原因，代表律師會研究進一步行動，不排除提出司法覆核，但承認有一定難度。郭偉強認為是一個遲來的正義，反映律政司經過長時間考慮作出最審慎的決定。

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