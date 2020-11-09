﻿被拜登Ｋ.O. 英媒：老婆鬧離婚 侵侵落敗傳「家變」

正當美國傳媒預測，民主黨候選人拜登將毫無懸念贏得總統大選，競逐連任的美國總統特朗普仍然拒絕承認落敗，並在多州發起司法戰。但有報道指，特朗普女婿庫什納正游說他接受選舉結果；同時，第一夫人梅拉尼婭正準備在特朗普正式卸任後提出離婚。這或許預示，曾經歷兩段婚姻的特朗普除了輸掉總統職位，也將要面對「家變」的命運。



美國CNN引述兩名消息人士指，庫什納正游說特朗普接受選舉結果。同時，英國《每日郵報》引述梅拉尼婭前助理沃爾科夫（Stephanie Wolkoff）透露，一旦特朗普卸任總統，梅拉尼婭便會提出離婚，形容她現在已開始為婚姻倒數剩下的日子。



傳夫妻一直分房瞓



報道指，特朗普二○一六年贏得大選時，梅拉尼婭知悉後曾忍不住流淚，因她從未想過「特朗普會贏」。其後，梅拉尼婭在紐約寓所住了近五個月，才正式搬入白宮，當時聲稱是要為兒子巴倫的學業考慮。沃爾科夫透露，當時梅拉尼婭正在協商特朗普婚後協議，希望巴倫能分到公平的財產。她還指，梅拉尼婭與特朗普在白宮一直分開房間睡。



報道又引述特朗普的前助理指，若梅拉尼婭選擇在特朗普仍任職總統時離婚，則會被特朗普用各種辦法懲罰。據悉，特朗普曾與第二任妻子簽訂協議，要求婚後不可發表批評自己的言論，梅拉尼婭也曾簽署類似協議。



梅拉尼婭在斯洛文尼亞出生，為了模特兒工作遠赴美國發展。她在紐約一個派對邂逅比她大二十四歲的特朗普，兩人二○○五年結婚，一年後誕下兒子巴倫。



特朗普經歷過兩次婚姻，首任妻子伊凡娜是社交名媛及前模特兒，兩人一九七七年結婚，育有三名子女，包括長子小特朗普、伊萬卡及次子埃里克，最終卻婚姻破裂。一九九三年，特朗普再與美國演員梅普爾斯結婚，育有一女蒂法尼，但婚姻僅維持六年。