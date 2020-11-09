美國史上年紀最大得票最多總統 拜登勝選宣言籲國民團結

在包括賓夕法尼亞等九個關鍵搖擺州，儘管拜登早前大部份得票率均落後，但隨後形勢逆轉，一連奪下賓州、亞利桑那、威斯康辛及密歇根等州份，最終以至少二百九十張選舉人票、逾七千五百萬張選票，大有機會入主白宮。
拜登發表全國講話，強調選民的支持，令他取得具說服力的勝利，強調上任後的首要任務是重建及團結國家，不分紅藍建設更好未來，又呼籲兩黨支持者放下成見，致力應對疫情，爭取種族公義，讓美國再次獲得世界的尊敬。
拜登一九四二年生於一個愛爾蘭裔美國天主教家庭，年幼時說話結巴，受過同學恥笑，經不斷對鏡子苦練講話，終克服缺點。一九七二年，他成功當選參議院議員，成為當時最年輕的參議員之一，但第一任妻子與出生不久的女兒在車禍中喪生，兩個兒子嚴重受傷，最後他在兒子病牀邊宣誓就職。
拜登在一九八七年及二○○八年均嘗試競選總統，但都在民主黨初選中退出。在○八年的總統大選，成功當選的總統奧巴馬選擇拜登作為競選拍檔，讓拜登做了八年副總統。但在二○一五年，拜登再經歷親人離世之痛，其長子博．拜登因腦癌去世，年僅四十六歲。
第一夫人續執教鞭
包括加拿大總理杜魯多、德國總理默克爾、法國總統馬克龍、英國首相約翰遜等多國領袖先後祝賀拜登當選。此外，共和黨人、佛羅里達州前州長杰布布殊亦在Twitter發文祝賀拜登當選。
此外，拜登第二任太太、現年六十九歲的吉爾（圓圖）是北維珍尼亞州社區學院的英語教授，她擔任副總統夫人八年期間，不曾放下教鞭。在最近一次訪問她亦表明，即使成為第一夫人，亦會繼續教師工作。