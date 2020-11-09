美國史上年紀最大得票最多總統 拜登勝選宣言籲國民團結

美國總統大選懸而未決近四日，七十七歲的民主黨候選人拜登最終奪下賓夕法尼亞等至少五個關鍵搖擺州，以七千五百多萬張票及逾二百九十張選舉人票，成為美國史上年紀最大、得票最多的總統。拜登登上總統之路非常嚴苛，過去曾兩度角逐總統候選人資格，但以失敗告終，且兩度經歷喪親之痛。



在包括賓夕法尼亞等九個關鍵搖擺州，儘管拜登早前大部份得票率均落後，但隨後形勢逆轉，一連奪下賓州、亞利桑那、威斯康辛及密歇根等州份，最終以至少二百九十張選舉人票、逾七千五百萬張選票，大有機會入主白宮。



拜登發表全國講話，強調選民的支持，令他取得具說服力的勝利，強調上任後的首要任務是重建及團結國家，不分紅藍建設更好未來，又呼籲兩黨支持者放下成見，致力應對疫情，爭取種族公義，讓美國再次獲得世界的尊敬。



拜登一九四二年生於一個愛爾蘭裔美國天主教家庭，年幼時說話結巴，受過同學恥笑，經不斷對鏡子苦練講話，終克服缺點。一九七二年，他成功當選參議院議員，成為當時最年輕的參議員之一，但第一任妻子與出生不久的女兒在車禍中喪生，兩個兒子嚴重受傷，最後他在兒子病牀邊宣誓就職。



拜登在一九八七年及二○○八年均嘗試競選總統，但都在民主黨初選中退出。在○八年的總統大選，成功當選的總統奧巴馬選擇拜登作為競選拍檔，讓拜登做了八年副總統。但在二○一五年，拜登再經歷親人離世之痛，其長子博．拜登因腦癌去世，年僅四十六歲。



第一夫人續執教鞭



包括加拿大總理杜魯多、德國總理默克爾、法國總統馬克龍、英國首相約翰遜等多國領袖先後祝賀拜登當選。此外，共和黨人、佛羅里達州前州長杰布布殊亦在Twitter發文祝賀拜登當選。



此外，拜登第二任太太、現年六十九歲的吉爾（圓圖）是北維珍尼亞州社區學院的英語教授，她擔任副總統夫人八年期間，不曾放下教鞭。在最近一次訪問她亦表明，即使成為第一夫人，亦會繼續教師工作。



