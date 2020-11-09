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熱門： 美國大選特朗普拜登余慕蓮九巴車長

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學者料美對華立場難大變

2020-11-09 列印
　　對於民主黨總統當選人拜登將入主白宮，科技大學經濟學系前系主任雷鼎鳴認為，總統特朗普不承認選舉結果，並發起司法戰，有關行為屬非理性，但背後有政治計算，可能在美國國民心中，埋下分裂的種子，令拜登日後的施政變得困難，從而有利共和黨下次大選的選情。

　　全國港澳研究會副會長劉兆佳預料，美國的對華政策，不會因拜登上場而有大的改變，但估計力度會有所減輕，中美貿易戰可能有所緩和，預料美方或會撤銷部份關稅；國際政治學者袁彌昌指，美國民間有共識，認為選票是神聖的，因此特朗普很難否定選舉結果。

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