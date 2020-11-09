全屋窗戶抽氣扇被密封 母剪煤氣喉攬子女同死

深水埗蘇屋邨昨日發生狠母剪斷家中煤氣喉，「攬」一對年幼子女陪死慘劇。警方表示，肇事家庭無家暴及感情等問題，但女死者緊張子女學業成績，仍調查其殺子女動機，案件列謀殺及自殺處理。



現場為蘇屋邨荷花樓一個三房單位，居住一家四口，據悉，三十六歲姓朱男戶主與三十二歲姓羅妻子，育有一對分別十歲及六歲年幼子女。男戶主為果欄商人，經常要晚上返油麻地果欄工作。女戶主為家庭主婦，長子及幼女均在馬頭圍一所小學就讀，分別讀小五及小一。



深水埗警區助理指揮官（刑事）鄭俊傑警司表示，昨早八時許，鄰居聞到肇事單位有煤氣洩漏報警，消防員到場無人應門，破門進入發現母親與兩名年幼子女，同倒臥兒子的房間，一對子女昏迷牀上，母親則昏迷牀邊地上。三母子送院搶救無效慘死。



疑死者緊張子女學業



男戶主下班回家得悉妻兒慘死，情緒激動不適送院。消息稱，前晚十時男戶主離家上班時，未見妻子有異樣；當時她還叮囑丈夫購買四份早餐回家，不料卻成為妻子的最後遺言。



鄭俊傑警司表示，現場廚房有煤氣喉遭剪斷，全屋窗戶及抽氣扇被人用毛巾及紙張封密，製造成密室效應。單位檢獲一張紙條，上面有小朋友繪畫一家四口拖手圖，以及成年人寫的「對不起」等字句。肇事家庭初步沒有發現有家暴及金錢問題，夫婦亦沒有感情問題，只是女戶主特別關心子女成績，特別是緊張剛升讀小一的幼女。警方同時在單位內檢獲傷風藥物，三死者無表面傷痕，死因有待法醫官稍後剖屍確定。深水埗重案組正調查女死者「攬」子女陪死原因。



