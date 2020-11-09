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「煥然懿居」43單位 市價七折發售

2020-11-09 列印
■煥然懿居餘下四十三個單位將以市價七折發售。
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　　位於土瓜灣馬頭圍道的首個港人首置盤「煥然懿居」，早前售出四百一十個單位。市建局表示，煥然懿居餘下四十三個單位將以市價七折發售，並首次加入二十九個面積逾五百平方呎的三房單位。因應疫情，市民須事先預約，才可參觀示範單位；申請日期及售價稍後公佈，成功申請的買家預計明年入伙。

　　市建局行政總監韋志誠指，上月初聘請獨立測量師評估市價，以市價七折釐定貨尾單位的售價，而折扣率是按今年出售居屋計劃評定市值折減百分之四十的折扣率，減少十個百分點而定。

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