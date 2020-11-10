﻿人大常委會今審議違《基本法》行為 四民主派議員面臨DQ

立法會延長運作一年，DQ風潮掀起。全國人大常委會將於今日一連兩天在北京會議，據悉會討論立法會議員違反誓言的處理方法，公民黨郭榮鏗、郭家麒、楊岳橋及專業議政梁繼昌等四位議員或將被褫奪議員資格。人大常委譚耀宗昨前赴北京前批評，有民主派議員導致立法會多次流會，或違反《基本法》，他們不應留任。



在北京，全國人大常委會今明兩日召開會議。據悉，會議將商討立法會議員違反誓言的處理方法。今年七月的立法會換屆選舉中，選舉主任質疑楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌等四名議員，並非真誠擁護香港《基本法》及效忠香港特區，裁定其不符合參選資格。消息認為，常委會將參照相關標準，審視四人是否適合延任立法會一年，但只處理原則問題，即使得出決定，不會點名指哪位議員不符合資格。目前會議的公開議程未涉及香港議題，但據規定常委會可加插議程。



當局早前因應疫情，押後立法會選舉一年，同時現屆立法會延任不少於一年，但未有處理四名議員的參選資格問題。延任的立法會會期上月中開始，至今開了四次大會，但其中三次都有民主派議員要求點算法定人數，後因人數不足而流會。



譚耀宗抨泛民「點人數」導致流會



譚耀宗主動批評民主派不斷點算人數，導致立法會多次流會，拖慢工作進展，指有關行為不應該，強調議員應按照《基本法》第一○四條行事，又引述民調指，市民認為有關議員不應留任。據《基本法》第一○四條，香港立法會議員等主要官員及司法人員，就職時須依法宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。



資深大律師、行會成員湯家驊認為，如常委會要褫奪議員資格，問題比較嚴重，應清晰說明考慮的因素。他續指，議員通過拉布或點人數去表達不滿，不一定構成違反誓言，除非情況非常極端，例如去年議會因無法選出內會主席而被癱瘓等。