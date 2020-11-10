﻿輝瑞疫苗成功率達九成 美股急彈千五點創新高

美國藥廠輝瑞研發的新冠肺炎疫苗見效，令環球疫情曙光乍現，加上美國大選大局已定，不明朗因素掃除，市場憧憬前景變好，杜指期貨十五分鐘急飆逾千點，最多曾升逾一千七百點，高見二萬九千九百零五點。美股期指彈升，帶動恒指夜期同步反彈，高見二萬六千七百一十八點，高水七百零二點。分析認為港股今天勢高開。



輝瑞宣佈與德國BionNTech聯手研發的疫苖取得重大進展，在第三階段測試的中期結果顯示，參與者在第二次注射疫苗後七天，成功率達到九成，意味市民有望接種疫苗二十八天後便可防疫，形容是一項重大里程碑。輝瑞表示，會向美國食品藥品監督管理局（FDA）申請緊急使用授權，預計本月第三周進行。



美股開市之後，杜指在首三分鐘已升一千五百三十四點，見二九八五八點，直逼三萬點大關，並創歷史新高，升幅相當於百分之五點四。其後升幅收窄，杜指中段報二九四四五點，升一千一百二十二點；納指則報一二○二二點，升一百二十七點。



港股夜期一度升七百八十七點，見二六八二一點，較恒指收市高水八百零五點。



金利豐研究部執行董事黃德几表示，在美國大選成定局之下再出疫苗成果，是雙重利好消息，預料資金將會流向一眾疫情受累股，近月當炒的新經濟股便有機會回吐。但他提醒，香港的封城措施未如外國強硬，而疫苗成效尚未可知，估計香港舊經濟股如地產、航空股等不一定能再轉強勢，料亢奮表現未必能進一步帶旺港股。 此外，總統特朗普仍然拒絕宣佈敗選，但據悉，第一夫人梅拉尼婭及女婿庫什納曾游說他放棄提出司法挑戰。拜登宣佈勝選之後，隨即着手籌備新一屆政府，並公佈一系列施政方針，主要集中抗疫及經濟等範疇。