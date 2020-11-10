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﻿雷鼎鳴：美對華政策料稍為放寬

2020-11-10 列印
　　科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴昨日在facebook《頭條開LIVE》節目中表示，拜登上台，中美關係不會有大改變，但局面會稍微緩和。特朗普政策的負面效果浮現，美國經濟需要幾年時間療傷。民主黨上場或會放寬對華政策，但不要誤以為民主黨跟中國的關係會比共和黨好。

        至於對香港的影響，他表示，即使拜登上台，放鬆恢復出售晶片給華為，對香港幫助不大；但相信民主黨不會對香港轉口往美國的消費品有過多限制，對香港消費品轉口有所幫助。

　　美國低息政策持續，對香港樓市會否有幫助？他仍然看好香港住宅樓市，低息環境沒終結，樓宇供應在未來相當長時間都會偏低。不過，長遠而言，香港無地，不容易解決。
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