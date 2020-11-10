港大教授否認謀殺妻子警檢借據涉款670萬

香港大學機械工程系副教授張祺忠兩年前涉嫌在香港大學偉倫堂內以電線勒斃妻子陳慧文，張否認一項謀殺罪，案件昨日於高等法院選出四男三女陪審團審理。控方不接納張否認謀殺罪，而承認誤殺罪。



五十五歲被告張祺忠被控於一八年八月十七日，在香港謀殺妻子陳慧文。控方在開案陳詞中指出，張與同齡妻子陳慧文育有兩名子女，年齡分別為三十及二十七歲，兒子名為Scott，女兒名為Nancy。他們一家四口同住在西區沙宣道六號香港大學偉倫堂一六○一室，張亦是該宿舍的舍監。陳的妹妹在一八年七月二十六日帶同八歲女兒從英國回港度暑假，涉案時在涉案單位暫住。



一八年八月十六日，女兒因廁所骯髒清潔不周指責陳及發生爭執後離家，張責怪陳趕走女兒，陳又怪責張當時不出面調解。至翌日早上，陳的妹妹起牀發現陳不在家，張亦指陳已離家外出。妹妹一直傳短訊及致電陳均沒有回音，控方推斷張當時已殺死妻子。



藏屍木箱內行李篋



張在一八年八月二十二日早上電召客貨車到偉倫堂一六○一室搬運涉案木箱，宿舍外遇見警察被查問時，張只稱木箱內放有一些物件，與即將舉行的機器人競賽有關。警方其後突擊搜查張在黃克競樓七樓的辦公室，發現辦公室桌下放着涉案木箱，打開木箱後發現陳被藏屍在箱內行李篋中，頸部纏着兩條電線，電線兩端扭結固定。法醫事後剖屍檢驗，相信陳約在一八年八月十七日死亡，死因為頸部施加壓力致死，而涉案電線與陳頸上的勒痕吻合。



據悉死者陳慧文在一八年八月十六日會見星展銀行經理，經理推介陳開立新戶口並存款以獲取利息收入，陳着急地在經理面前致電張，要求張盡快過數以獲取更多利息，陳又叫經理乘的士去偉倫堂一六○一室以獲取張的簽署，但當經理見到張時，張指自己非常繁忙，沒有時間考慮存款事宜。



陳與妹妹在同日經過花旗銀行銅鑼灣分行時，發現開立新戶口並存入一百五十萬，能獲得迎新獎賞及享有利率，陳便以支票形式把四百萬元從張的戶口轉帳至陳在花旗銀行的戶口，惟該支票事後彈票。警方事後在偉倫堂一六○一室睡房內發現一張借據，上面寫明「張祺忠欠陳慧文六百七十萬港元，將於一八年五月三十一日開期票交還。若沒有存入定期存款，需即日交還」。案件今日繼續。







