港大教授否認謀殺妻子警檢借據涉款670萬

五十五歲被告張祺忠被控於一八年八月十七日，在香港謀殺妻子陳慧文。控方在開案陳詞中指出，張與同齡妻子陳慧文育有兩名子女，年齡分別為三十及二十七歲，兒子名為Scott，女兒名為Nancy。他們一家四口同住在西區沙宣道六號香港大學偉倫堂一六○一室，張亦是該宿舍的舍監。陳的妹妹在一八年七月二十六日帶同八歲女兒從英國回港度暑假，涉案時在涉案單位暫住。
一八年八月十六日，女兒因廁所骯髒清潔不周指責陳及發生爭執後離家，張責怪陳趕走女兒，陳又怪責張當時不出面調解。至翌日早上，陳的妹妹起牀發現陳不在家，張亦指陳已離家外出。妹妹一直傳短訊及致電陳均沒有回音，控方推斷張當時已殺死妻子。
藏屍木箱內行李篋
張在一八年八月二十二日早上電召客貨車到偉倫堂一六○一室搬運涉案木箱，宿舍外遇見警察被查問時，張只稱木箱內放有一些物件，與即將舉行的機器人競賽有關。警方其後突擊搜查張在黃克競樓七樓的辦公室，發現辦公室桌下放着涉案木箱，打開木箱後發現陳被藏屍在箱內行李篋中，頸部纏着兩條電線，電線兩端扭結固定。法醫事後剖屍檢驗，相信陳約在一八年八月十七日死亡，死因為頸部施加壓力致死，而涉案電線與陳頸上的勒痕吻合。
據悉死者陳慧文在一八年八月十六日會見星展銀行經理，經理推介陳開立新戶口並存款以獲取利息收入，陳着急地在經理面前致電張，要求張盡快過數以獲取更多利息，陳又叫經理乘的士去偉倫堂一六○一室以獲取張的簽署，但當經理見到張時，張指自己非常繁忙，沒有時間考慮存款事宜。
陳與妹妹在同日經過花旗銀行銅鑼灣分行時，發現開立新戶口並存入一百五十萬，能獲得迎新獎賞及享有利率，陳便以支票形式把四百萬元從張的戶口轉帳至陳在花旗銀行的戶口，惟該支票事後彈票。警方事後在偉倫堂一六○一室睡房內發現一張借據，上面寫明「張祺忠欠陳慧文六百七十萬港元，將於一八年五月三十一日開期票交還。若沒有存入定期存款，需即日交還」。案件今日繼續。