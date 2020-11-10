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掟石驅鴿翁被控妨擾囚六周

2020-11-10 列印
　　七十一歲老翁黃仕元擔心鴿鳥聚集引起衞生問題，在四月二十日於粉嶺公路行人天橋上投擲石塊意圖趕走野鴿，惟石塊遭隔音屏擋住沒有跌入公路上。他早前承認公眾地方犯的妨擾罪，裁判官黃國輝指案情嚴重，萬一石塊飛出公路並撞上汽車的擋風玻璃，必定釀成交通意外，故判處他入獄六星期。案發當天早上，被告在上水彩園邨彩華樓三樓外的天橋上，從花盆拾起石頭後擲向粉嶺公路，擊中單車徑旁的隔音屏。被告警誡下承認犯案，擔心在隔音屏的鴿鳥會傳播病毒，所以投擲石頭趕走牠們。

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