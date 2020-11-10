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「粵省事」試行 憑粵康碼通關

2020-11-10 列印
　　廣東省政府在官方微信程式「粵省事」，試行粵港通關申報系統。申請人可以選擇在廣東或香港出發，之後填寫海關申報表，就可生成「粵康碼」通關憑證。頁面亦設有香港入境人員、接駁車司機每日健康申報，以及跨境貨車司機入境申報。

　　申請人點選程式內新增的「粵港通關（試運行）」界面後，填寫海關出入境申報，包括個人資料，以及過去十四日的健康狀況和到過的地方後，就可以生成「粵康碼」通關憑證。申請人同時容許取得現時未推出的「港康碼」，並轉換成「粵康碼」後，在頁面上獲取通關憑證。

　　行會成員林正財表示，政府即將推出的感染風險通知應用程式，有助追蹤患者的緊密接觸者，如果較多市民及商戶採用，亦有助找出感染源頭，相信能促成與內地通關及落實健康碼。

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