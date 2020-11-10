廣福邨如「災區」：做咗安心啲 大埔流動採樣居民踴躍超預期

過去一周有十名大埔居民感染新冠肺炎，區內隱形傳播鏈浮現，人心惶惶，政府首次安排檢測承辦商，於區內設立三個流動採樣亭，昨起一連三天為居民免費採樣，居民反應超乎預期，有人形容廣福邨猶如「災區」，為保護家人紛紛主動檢疫。有專家建議在出現個案的屋邨強制檢測，以防病毒擴散。



昨早在廣福邨廣惠樓旁的排球場設立的採樣亭，一度有近百名市民排隊，其間需保持社交距離。居民登記身份證及電話資料、領取樣本樽後，就會即場提供鼻腔及咽喉合併拭子樣本採樣，最快翌日有結果。



部份服務至晚上八時



有居民形容廣福邨變成「災區」，本身打算前往門診領取樣本包，但採樣亭的位置較方便，因此前來檢測。有家長帶同子女一同前來檢測，認為採樣亭有專人協助採樣，準確性較高；育有子女的李小姐坦言現時很危險，「做咗（檢測）都會安心啲。」三個採樣亭原定上午十時至下午五時開放服務，由於反應超乎預期，政府昨午宣佈，廣福邨和富善社區會堂外空地兩個採樣亭，服務時間會延長至晚上八時，圍頭村牌樓及涼亭之間的空地則維持服務至下午五時。承辦商香港份子病理檢驗中心主任黃利寶說，採樣亭便利居民，檢測過程比較快，不用他們來回交樽。他指三個採樣亭均不設採樣上限，有需要就會繼續做。



此外，另一檢測承辦商Prenetics Limited，今日會繼續在廣福道四十一號恒生銀行對出的士站附近，出動流動車輛派發樣本收集樽至今晚八時。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨建議，在出現確診個案的屋邨進行強制檢測，若個案牽連甚廣，可能要全區強制檢測，如疫情持續爆發，政府要採取果斷措施。



