沙田聖公會主風小學教師染疫

大埔再多一宗初步確診，女患者是早前確診個案的太太，亦是沙田聖公會主風小學教師。該小學暫時不對外開放，並暫停面授課堂十四天，全體教職員要在家工作及接受病毒檢測。沙田聖公會主風小學公佈，凌晨接獲衛生防護中心通知，該校一名教師的深喉唾液病毒測試呈陽性反應，初步確診新冠肺炎。她是前日確診五十歲男子的太太，住在大埔寶雅苑興和閣，上周六開始喉嚨乾，當日入院接受檢測。



為大埔確診者妻子



教育局表示，主風小學會暫停面授課堂及校內活動十四天，並消毒清潔校園。主風小學的通告指，教師早前曾接觸部份已畢業學生，已通知家長及就讀中學，亦會向衛生防護中心提供名單。此外，本港昨日新增六宗新冠病毒確診個案，全部是輸入個案，分別由俄羅斯、英國、哈薩克、沙特阿拉伯和印尼抵港，其中四人是機組人員，一人是船員。本港累計確診個案增至五千三百八十一宗。



