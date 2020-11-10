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「煥然懿居」43單位 市價七折發售

2020-11-10 列印
　　市建局公佈，港人首次置業先導項目「煥然懿居」餘下四十三個單位，將以首置形式，按評估市價七折出售，打折後售價介乎三百五十五點二萬至七百九十八點三萬元，單位實用面積介乎二百八十四至五百七十四平方呎，以三房單位為主。合資格人士今日起可申請，本月二十三日晚上七時截止。

        今次出售的單位實用面積介乎二百八十四至五百七十四平方呎，以三房單位為主，共有二十九個；兩房、一房和開放式分別有五個、七個和兩個。合資格一人申請者每月總收入需要介乎三點三萬至四點二九萬元，資產不超過一百一十點五萬元，與早前開售時一樣，只可選擇開放式或一房單位；二人或以上家庭總收入介乎六點六萬至八點五八萬元，資產不超過二百二十一萬元，可選擇一至三房單位。

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