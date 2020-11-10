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831暴動案八人脫罪 律政司上訴

2020-11-10 列印
　　律政司表明將會針對「八三一」暴動案的八名被告的脫罪裁決，以案件呈述形式提出上訴。律政司在限期前決定就區域法院法官沈小民裁定七名被告暴動罪名不成立，因未能合理而全面考慮及分析案中整體證據、或未能處理針對各被告的證據，並且考慮了不相關的元素。

　　同案的社工陳虹秀則於九月底獲判表證不成立，惟律政司表明將會以案件呈述方式提出上訴，直指原審法官法律觀點出錯。若上訴庭接納律政司申請，便須推翻裁決，繼續返區院審訊。

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