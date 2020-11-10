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中電派八千萬消費券 80萬家庭受惠

2020-11-10 列印
　　兩電今日將於立法會公佈明年電費檢討。中電昨天率先推出逾一點六億元的多項社區支援措施，包括撥款八千萬元，推出「中電消費券計劃」，向接近八十萬個家庭包括低用電量用戶、享有長者電費優惠的客戶，包括一萬個劏房住戶，每戶可獲派一百元的消費券。

　　消費券將隨明年第一張電費帳單寄給受惠客戶，可於半年內在二千間參與計劃的零售商和食肆使用，類型包括餅店、雜貨店、電器舖及洗衣店等。

　　另外，中電亦會撥款超過七百萬元，向一萬個劏房住戶，提供六百元的電費資助，以及繼續資助劏房業主重新鋪設其單位電線，以便安裝獨立電錶。中電同時撥款一千萬元，向五千個過渡性房屋住戶，每戶捐贈價值二千元的節能電器。

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