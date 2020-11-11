﻿港大副教授涉殺妻案 妹庭上引述亡姊 姊夫不是好人

香港大學機械工程系副教授張祺忠兩年前涉嫌在校內宿舍以電線勒死妻子陳慧文，再藏屍辦公室內。案件昨天高院續審，死者胞妹指張氏夫婦生活節儉，但彼此對錢銀分得清楚，即使一家四口外出食飯亦以「AA制」各自付帳，她聽過家姐投訴：「張祺忠唔係好人嚟㗎，唔好以為佢係好人。」故懷疑被告有不可告人的秘密。



五十六歲被告張祺忠被控二○一八年八月十七日謀殺妻子陳慧文（終年五十三歲）。控方讀出死者妹妹陳慧賢的證人供詞，她憶述張氏夫婦二○一八年七月到英國探她，他們打算出外共餐，並由被告駕車往餐廳，其姊不斷就路線指指點點，被告突然回應：「呢次係我最後一次同你去旅行，我唔會再同你去旅行！」令陳慧賢愕然，認為兩人關係有變。



陳慧賢同年七月底帶同八歲女兒從英國回港度假，二人不時在涉案單位暫住。她記起約在八月十二日，被告駕車時被其姊問及租約事宜，其姊責備被告向地產經紀支付全數，但地產經紀卻「仲未做嘢」，被告不耐煩，拿起電話即時致電地產經紀，其姊即向她大聲說：「張祺忠唔係好人嚟㗎，唔好以為佢係好人。」被告聽到後表現緊張，並「口窒窒」，把電話遞給妻子聽。陳慧賢事後懷疑被告似乎有不可告人的秘密。



飲茶專揀特價 一家外出用膳分帳



她在姊姊失蹤前一晚從客廳望入主人房，見夫婦二人背向房間躺在牀上，被告側臥似全身壓向死者；當時她覺得：「嘩！咁嘅年紀仲咁親熱。」事後認為十分可疑，夫婦二人結婚三十多年，自生兒育女後，她無見過二人牽手或擁抱。她形容家姐為人急躁及囉嗦，喜歡命令他人，又會不斷指責他人的錯處並說教；其姊為人節儉，去酒樓飲茶亦只選早上或下午茶的特價時段，每頓飯都分帳。一家四口外出吃飯也「AA 制」各自付帳。



被告臉上經常毫無表情，不愛說話，但同樣節儉，甚少到高級餐廳吃飯，常吃快餐店最便宜的食物，即使夏天亦不開冷氣機，令她以為被告「溫馴到好似隻綿羊咁」。



夫妻關係欠佳



被告曾向陳慧賢指，他八月十六日晚上責怪其姊導致女兒Nancy離家出走，其姊又怪責他冷眼旁觀及不出面調解。被告在其姊失蹤後告訴陳慧賢，他相信她並非太憤怒，又相信當她冷靜下來便會回家。在姊姊失蹤後，陳慧賢與Nancy發現家中一個原先放在走廊、兩個輪子損壞的深綠色Pierre Cardin行李箱不見了，被告表示：「佢（陳慧文）都癡線㗎，攞咁大個篋走。」



陳慧賢得知姊姊死去姊夫為疑犯時，憶起案發前後有不少可疑之處，如八月十六日晚上，被告出廳關燈，平常卻是由其姊關燈。她又指，被告及其姊結婚三十多年，姊姊非常健談，被告卻默不作聲；姊姊約在一一年告知她，被告經常「掛住做嘢唔喺屋企」，子女又上班，姊姊想提出離婚，被告卻不希望離婚。



