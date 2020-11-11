﻿港大副教授涉殺妻案 妹庭上引述亡姊 姊夫不是好人

五十六歲被告張祺忠被控二○一八年八月十七日謀殺妻子陳慧文（終年五十三歲）。控方讀出死者妹妹陳慧賢的證人供詞，她憶述張氏夫婦二○一八年七月到英國探她，他們打算出外共餐，並由被告駕車往餐廳，其姊不斷就路線指指點點，被告突然回應：「呢次係我最後一次同你去旅行，我唔會再同你去旅行！」令陳慧賢愕然，認為兩人關係有變。
陳慧賢同年七月底帶同八歲女兒從英國回港度假，二人不時在涉案單位暫住。她記起約在八月十二日，被告駕車時被其姊問及租約事宜，其姊責備被告向地產經紀支付全數，但地產經紀卻「仲未做嘢」，被告不耐煩，拿起電話即時致電地產經紀，其姊即向她大聲說：「張祺忠唔係好人嚟㗎，唔好以為佢係好人。」被告聽到後表現緊張，並「口窒窒」，把電話遞給妻子聽。陳慧賢事後懷疑被告似乎有不可告人的秘密。
飲茶專揀特價 一家外出用膳分帳
她在姊姊失蹤前一晚從客廳望入主人房，見夫婦二人背向房間躺在牀上，被告側臥似全身壓向死者；當時她覺得：「嘩！咁嘅年紀仲咁親熱。」事後認為十分可疑，夫婦二人結婚三十多年，自生兒育女後，她無見過二人牽手或擁抱。她形容家姐為人急躁及囉嗦，喜歡命令他人，又會不斷指責他人的錯處並說教；其姊為人節儉，去酒樓飲茶亦只選早上或下午茶的特價時段，每頓飯都分帳。一家四口外出吃飯也「AA 制」各自付帳。
被告臉上經常毫無表情，不愛說話，但同樣節儉，甚少到高級餐廳吃飯，常吃快餐店最便宜的食物，即使夏天亦不開冷氣機，令她以為被告「溫馴到好似隻綿羊咁」。
夫妻關係欠佳
被告曾向陳慧賢指，他八月十六日晚上責怪其姊導致女兒Nancy離家出走，其姊又怪責他冷眼旁觀及不出面調解。被告在其姊失蹤後告訴陳慧賢，他相信她並非太憤怒，又相信當她冷靜下來便會回家。在姊姊失蹤後，陳慧賢與Nancy發現家中一個原先放在走廊、兩個輪子損壞的深綠色Pierre Cardin行李箱不見了，被告表示：「佢（陳慧文）都癡線㗎，攞咁大個篋走。」
陳慧賢得知姊姊死去姊夫為疑犯時，憶起案發前後有不少可疑之處，如八月十六日晚上，被告出廳關燈，平常卻是由其姊關燈。她又指，被告及其姊結婚三十多年，姊姊非常健談，被告卻默不作聲；姊姊約在一一年告知她，被告經常「掛住做嘢唔喺屋企」，子女又上班，姊姊想提出離婚，被告卻不希望離婚。