﻿銀行經理稱 死者霸道難相處

案中另證人、任星展銀行經理趙建威指，死者二○一八年八月十六日為獲取現金回贈，到星展銀行開立投資戶口，死者計劃把四百萬元作定期存款，遂問趙如何利用餘下近二百萬元的資金獲取更多優惠，趙提議死者介紹家人開新戶口，便可獲推薦人獎賞。死者趕急致電被告，急促地簡述事件後，要求被告把「全部（文件）簽晒名先」。死者再要求趙即時到港大獲取被告簽署，趙認為死者很難相處，為人霸道，態度咄咄逼人，諸多要求。



趙又指，死者「要脅」他，若當日不即時去港大尋找被告，便不會再找他，將找另一分行的經理處理其戶口，趙因業績關係希望造成生意，故乘的士趕到偉倫堂找被告。趙到達後向被告講解開戶優惠等資料，被告卻說︰「得半個鐘食飯時間，嚟唔切消化（有關內容）。」故建議趙另訂時間再來。趙認為被告當時平靜及沒表示不滿，認為被告為人友善及有禮貌。



