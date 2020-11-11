﻿宣道教案曝光﻿﻿有校長批鋪排偏頗立場﻿

教育局上月以有計劃散播「港獨」訊息、嚴重失德為由，史無前例取消九龍塘宣道小學一名教師註冊，引起社會迴響，相關教案從未公開，有人質疑指控是誇大其詞、「極刑」懲處過重等。《星島日報》昨天獨家披露教案全文，還原課堂設計，發現當局未披露的爭議內容，包括以錯誤的事實引導學生稱政府沒有取締三合會，民族黨「只不過討論一下香港獨立的可能性」就遭取締；又曲解歷史指，毛澤東及習仲勛曾主張「分裂國土」。有審閱過教案的資深小學校長批評，涉事教師顯然鋪排偏頗立場，違反專業操守。



《星島日報》獨家取得九龍塘宣道小學的教學文件，包括涉事共四頁的「不能逾越的紅線」教案、附有參考答案的工作紙，以及小五至中六「生活教育科」，詳列全年討論課題與學習目標的課程大綱。根據教案設計，兩節課堂由引言、發展及總結三部份組成，詳列當局從未披露的爭議內容。



在講述《社團條例》及民族黨的「發展」部份，教案着前線教師提示學生把社團「聯想到三合會」，稱「香港眾多的三合會仍然未被政府取締，屹立不倒……更肆無忌憚地協助警方清場，以暴力對付學生及示威者」，又稱民族黨「只不過在討論一下香港獨立的可能性」便遭取締。



引用三合會例子 說法顯然錯誤



有熟悉課程設計、不願具名的資深小學校長檢視教案後，對本報表示，「三合會」的說法顯然錯誤，「高小生都明白自稱黑社會是犯法，怎會未被取締？」他指課堂以假設例子協助學生理解是常見做法，但涉事教案例子極端，令學生錯誤解讀，「難道分組做專題，就成了三合會？」



同一部份詳列民族黨宗旨與部份政綱，要求學生認同便舉手示意作「政治表態」，其中包括「禁止普通話作為教學教言」、「日常拒絕使用普通話」等政綱。資深校長質疑，內容刻意放大文化差異，煽動學生歧視內地人，更否定學校課程設計，「教師明知全校學生都上普通話科，如學生舉手，教師要怎樣解說？尤其學習外語旨在增進知識，為何不作解釋？」



教師其後引導學生是否贊成港獨，但教案以相當篇幅羅列港獨組織的主張，沒引述《憲法》與《基本法》相關條文，指港獨不符憲制地位及客觀現實。有指涉事教師旨在講解言論自由，民族黨只是例證，但後者比例明顯佔了絕大部份，教案僅於引言部份引述《世界人權宣言》及《基本法》第二十七條，解釋言論自由，並稱本港新聞自由倒退，其後未再述及。



總結部份，教案提到中國「早已有人提出分裂國土」，稱已故領導人毛澤東在一九二○年共產黨成立之初，主張建立「湖南共和國」，而中共元老習仲勛在一九七九年亦曾稱「廣東要是一個獨立國的話，現在會超過香港」，反問本地建制派人士「可會給香港市民半點解釋呢？這不就是『只許州官放火，不許百姓點燈』嗎？」



資深校長質疑，教案利用小學生對中史認識不足，刻意誤導，「小學課程未觸及國共分裂、文化大革命及改革開放，學生不知歷史背景，只能依着教師鋪排，根本沒有空間分析」。



指違反專業操守「證據確鑿」



綜觀教案內容，他認為涉事教師違反專業操守是「證據確鑿」，「常識科不能把教師既定立場灌輸給學生，何況這些內容是錯誤，設計亦不合理」。至於是否值得「釘牌」，他認為視乎當局研判個案嚴重程度而定，不能一概而論，「但教案這樣寫，肯定是做錯」。



對於有關報道，教育專業人員協會副會長、立法會教育界議員葉建源昨天以個案進入上訴程序為由，不評論教案內容是否偏頗、足以取消涉事教師註冊。但他對教案被洩露感到遺憾。



