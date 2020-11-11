﻿傳京已制定DQ議員框架﻿ ﻿將授權特區政府執行﻿

全國人大常委會昨在北京召開會議，消息指會制訂涉及取消立法會議員資格的框架安排，至少四名民主派立法會議員資格或遭取消。署理行政長官張建宗昨不評論任何揣測報道，但強調議員借點人數阻礙議會有目共睹。民主派強調只是在議會內盡責發言，不認為違反《基本法》的要求。



人大常委會昨在人民大會堂舉行，由委員長栗戰書主持。會議為期兩日，今日閉幕。據悉，人大常委會不會明確指定被取消議席的議員，而是制訂一個框架，規定議員違反《基本法》一百零四條關於擁護《基本法》及效忠香港特區的行為，並授權特區政府取消相關人士的議員資格。消息人士相信，根據該框架，至少四名民主派議員將失去議席。



被問到如果民主派集體總辭，議會在國際上會缺乏認受性，張建宗昨表示不會評論，但他說不希望看到立法會有很大改變，而全國人大常委會亦希望議員能繼續履行職責，讓香港向前走。



張建宗：借點人數阻礙議會有目共睹



民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉昨在電台節目上指，建制派亦曾在垃圾徵費問題上拖延，批評當局不接受反對派同樣以議事規則來制衡政府，相信民主派的制衡政府工作，日後會有很大約束。



其中一名可能被取消議員資格的公民黨黨魁楊岳橋說，議員要求點算人數符合《基本法》的要求，並指北京短時間內兩次大動作取消議員資格，是對港人及整個制度的侮辱，亦證明民主派議員留守議會，為北京帶來很大的痛苦。



立法會主席梁君彥表示，過去四個星期，會議合共點算八十次人數，觀感如何市民心中有數。他認為現時香港面對經濟民生和疫情問題，需要不同黨派議員攜手合作。行政會議成員湯家驊則說，在現行本港法律下，如何違反誓言並無清晰界定，有空間讓人大常委會就何為擁護及效忠特區，作更清晰解釋。



