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年宵濕貨攤位月中競投

2020-11-11 列印
■如疫情惡化，不排除調整年宵市場規模或取消舉辦。資料圖片
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　　食物環境衞生署昨公佈，明年農曆年宵市場攤位將於本月十七日開始公開競投。年宵市場由明年二月六日至二月十二日，一連七天在十五個地點舉行，共設有一千零二十一個濕貨攤位，場內不設乾貨及快餐攤位。競投底價凍結於去年水平，攤位底價由三百二十元至五千四百四十元。

　　食環署發言人指因應疫情，有必要調整年宵市場的規模，只提供面積較大的濕貨攤位集中銷售年花，由於脫下口罩進食會增加病毒傳播風險，故不設快餐攤位；亦會實施一系列防疫措施，包括要求入場人士進場前量度體溫，檔主須提供工作人員聯絡清單以備醫學追蹤等。

　　如疫情在短時間內急速惡化，不排除調整年宵市場規模，甚至取消舉辦。

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