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﻿美股中段升30點

2020-11-11 列印
　　美國周二股市靠穩，杜指中段報二九一八八點，升三十點；納指則報一一四七六點，跌二百三十五點。滙控美國預託證券價格見三十八點一八港元，升零點四八港元；騰訊則見五百七十三點六八港元，跌二十一點三二港元。紐約期金報每盎司一千八百七十八點五美元，升二十四點一美元；紐約期油則報每桶四十點七四美元，升零點四五美元。



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