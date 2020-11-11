美再制裁中港四官員 張建宗斥不能接受

美國宣佈因應香港實施《港區國安法》，再制裁多四名中港官員，包括港澳辦副主任鄧中華、中央政府駐港國安公署副署長李江舟、警務處副處長負責國家安全的劉賜蕙，以及警務處國家安全處高級警司李桂華。署理行政長官張建宗批評美國野蠻干預香港內部事務，不能接受。劉賜蕙強調毫不畏懼。



美國在今年八月首次因應《港區國安法》制裁中港官員，首輪名單十一人包括特首林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強等。美國國務院及財政部宣佈擴大制裁中港官員名單，新增四人包括港澳辦副主任鄧中華、國安公署副署長李江舟、警務處副處長劉賜蕙及警務處國家安全處高級警司李桂華。財政部網頁亦更新名單，四人將被禁止入境美國，在美國管轄範圍的資產亦會被凍結。



美國國務卿蓬佩奧發聲明指，被制裁的中港官員透過實施《港區國安法》，進行有政治目的拘捕行動，壓制不同政見人士，強調制裁行動顯示美國有決心追究削弱港人自由及破壞香港自治的關鍵人物。



署理行政長官張建宗批評美國公然干預香港事務，絕對是無理及完全不能接受。「我們在履行職責，保護捍衞國家安全，我們無懼這些行為的威嚇。美國行動完全不能接受，我會形容為野蠻地干預香港內部事務。」



警務處副處長：毫不畏懼



劉賜蕙透過警察公共關係科回覆傳媒查詢時表示，能夠成為香港警隊維護國家安全部門的負責人，是她的驕傲和榮譽，美國政府希望透過對她的所謂「制裁」打擊警隊維護國家安全的工作，只會徒勞無功。她稱毫不畏懼，將繼續堅定不移做好維護國家及香港安全的工作。李桂華表示，他會繼續做好維護國家及香港安全的工作，美國的制裁不會動搖他護法執法的決心。



在北京，外交部發言人汪文斌指美方公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈譴責。中方敦促美方立即撤銷所謂制裁，不要在錯誤道路上愈走愈遠。



政府表示，暫停履行與荷蘭及愛爾蘭的移交逃犯及司法協助協定。發言人指荷蘭和愛爾蘭以《港區國安法》為藉口，單方面暫停履行與香港簽訂的移交逃犯協定，干涉中國內政，特區政府堅決反對。







