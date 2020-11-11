警長施襲扯女同袍頭髮 官判處160小時社服令

十名休班警務人員於今年四月疑違反限聚令在元朗食「消夜」，其間一名男警長因不敬酒遭揶揄而與女同袍起爭執，並因皮鞋被紅酒潑濕發脾氣扯對方頭髮。被告早前承認一項普通襲擊罪，裁判官水佳麗昨日在屯門裁判法院指被告身為警務人員，應樹立榜樣，遂接納報告建議，判處被告一百六十小時社會服務令。



四十歲被告梁珏榮，報稱警長，現已被停職，他承認於今年四月十九日在元朗屏會街十三至十七號屏會中心外行人路上，襲擊女子蘇伶雅。水官判刑時指整體報告意見良好，雖報告中列舉了家庭、壓力等多項因素致犯案，但歸根究柢可說是因為「驕傲」，僅因紅酒潑濕皮鞋便發脾氣扯事主頭髮。醫療報告指事主頭皮不止痛，還有腫脹，可見被告當時不留手。水官遂依報告建議判處一百六十小時社會服務令。



