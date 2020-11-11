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蔡玉玲涉虛假陳述一月再訊

2020-11-11 列印
　　港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲涉在製作「七‧二一 誰主真相」節目時查冊，上周二被警方以作出虛假陳述兩罪拘捕，案件昨日於粉嶺裁判法院提堂。蔡暫毋須答辯，控方申請押後本案至明年一月十四日獲准，以索取法律意見及警方完成調查，包括向運輸署索取蔡查冊時輸入的資料及電子認證，其間蔡准以現金一千元續保。

　　現年三十七歲的蔡分別被控於今年五月十七日及六月十日，為取得私家車LV755的車輛登記細節證明書，明知而作出要項上虛假陳述，即表示申請證明書以作與交通及運輸事宜有關的用途。

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