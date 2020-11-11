足夠2500萬人接種 歐美多國已訂購 ﻿輝瑞疫苗﻿﻿料年尾產5000萬劑﻿

美國輝瑞藥廠表示，測試中的新冠病毒疫苗預防率高達九成，預料今年能生產到讓二千五百萬人接種的劑量。世衛形容研發疫苗取得的初步結果令人鼓舞，歐盟表示將向輝瑞購買三億支疫苗。英國及加拿大等多國均表示已訂購疫苗。



輝瑞主席兼行政總裁布拉表示：「這是科學上的重大一天，也是人類的重大一天。」藥廠預計年尾可以生產五千萬劑，以每人需要注射兩劑計算，可以供二千五百萬人使用，首批注射的人以醫護及前線人員為主；明年年底前可以供應大約十三億劑。根據輝瑞藥廠早前與美國政府的購買合約，每劑初步定價約一百五十二港元。



美食藥局授權抗體療法應急



美國單日新增逾十三萬宗確診，累計一千零四十二萬人受感染。當選美國總統的拜登成立十三人的新冠肺炎諮詢醫療團隊，商討接任後打擊病毒的計劃。他呼籲美國民眾在疫苗廣泛生產前，出外時應該佩戴口罩，「戴口罩無關政治，而是開始令國民團結的好方式」。總統特朗普在Twitter連發多個帖文，批評食品及藥物管理局及民主黨都不想疫苗在大選前面世，影響選情。



美國食品及藥物管理局首次向跨國藥廠禮來公司（Eli Lilly）針對新冠病毒的單克隆抗體療法「bamlanivimab」，發出緊急使用授權，適合毋須住院的十二歲以上、輕至中度患者使用。



此外，巴西衛生監管機構宣佈，暫停中國科興生物的新冠病毒疫苗臨牀試驗，指在上月底的試驗中出現嚴重不良反應。科興生物回應指對決定感到驚訝，指目前有過萬名志願者接受試驗，沒出現和疫苗相關的死亡個案。



