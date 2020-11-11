匪徒頻入村「踩線」爆竊泰亨鄉組巡邏隊保衞家園

近月鄉郊地區經常發生爆竊案，大埔泰亨鄉更成為「重災區」之一，相繼遭竊匪入村「踩線」後犯案。鄉公所為阻遏盜匪作案，上月成立義務巡邏隊，派村民巡視街頭巷尾防盜。有巡邏隊成員稱，雖然警方已加強巡邏及偵查，但仍須靠鄉民守望相助，組織巡邏隊守護家園！



警方資料顯示，大埔警區今年一至九月接獲八十四宗住宅樓宇爆竊案，當中五十五宗為村屋爆竊，可見鄉郊居所深受匪徒青睞。本報調查亦發現，盜匪足跡遍佈大埔區大部份鄉村，當中泰亨鄉由今年六月至今，已發生至少九宗入屋爆竊案件，鄉公所為防範盜匪重臨，上月初首度成立巡邏隊。



身兼巡邏隊成員的泰亨鄉公所治安組委員文志中表示，目前有十多名村民義務參與巡邏工作，眾人會利用公餘時間，輪番日夜巡邏該鄉範圍，視察有否可疑陌生人或車輛入村，至今未遇上匪徒及作案車輛。



記者上周一晚上跟隨治安組隊員巡邏，發現他們穿上鄉公所制服，並配備手電筒，分別手持壘球棍和木棒巡邏及戒備。文志中解釋，持棍棒目的是防範惡狗噬咬，同時作為自衞武器，「萬一撞破匪徒入村『踩線』，甚至入屋爆竊，亦可用以防衞對方襲擊，幸好至今未有需要使用！」他續稱，成立巡邏隊之初已通知警方大埔分區特遣隊，同時發送了制服相片，避免產生不必要的誤會。



穿制服持壘球棍木棒戒備



據悉，泰亨鄉巡邏隊上月初成立後，風雨不改日夜巡視，並提示居民加強防盜意識，不少村民經提醒後加裝閉路電視等防盜設備，約一個月未再發生盜竊案，巡邏似有成效，但狡猾匪徒近日「變招」，改在清晨時份居民熟睡之際作案，其中泰亨鄉祠堂村一村屋地下單位，繼九月底遭匪徒入室盜財後，本月四日凌晨約四時又遭一名約三十至四十歲、疑穿外判清潔公司制服的胖漢潛入爆竊，四十六歲姓梁男租戶驚醒反抗，遭胖賊以鐵筆打傷頭部、臉部、嘴巴和左手，導致滿地鮮血，偷竊不果的胖賊逃去，梁隨後送院治理。



文志中表示，由於清晨時段較少巡邏，會研究增設「通宵更」，阻遏匪徒入村犯案，又稱上月有五名陌生男子先後在白天入村被閉路電視鏡頭拍下，包括一名手持信件假冒速遞員的男子，懷疑「踩線」尋找目標村屋行竊，因此亦研究加強日間巡邏。他補充，警方基於當地近月爆竊案頻生，不時安排軍裝和便衣警員巡邏，對此由衷感激，但因警方不可能二十四小時入村視察，故此有需要成立巡邏隊保衞家園。



