  • 2020年11月11日 星期三
  • 23º
  • 60%
熱門： DQ泛民拜登蘇屋邨命案鄭俊弘

日報新聞 > 港聞

地盤工襲警罪成囚30日

2020-11-11 列印
　　四十三歲地盤工人曾浩源，今年三月中在元朗的「七·二一」事件紀念活動期間，疑拳打一名正追截青年的督察背部。裁判官王證瑜昨午在屯門裁判法院接納兩名警員大部份證供，指兩人說法合情合理，前後一致，而不接納被告指想保護其他年輕人而兩次襲警，其行為與解釋不一致，裁定被告襲警罪名成立。辯方求情指被告右腳於家居意外中受傷致行動不便，王官遂扣減五天刑期，判處被告即時監禁三十天。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd