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港澳做「雙循環」交匯點 張曉明：具眾多獨特優勢

2020-11-11 列印
港澳做「雙循環」交匯點 張曉明：具眾多獨特優勢
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　　博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇首屆大會昨於澳門開幕。出席大會的港澳辦副主任張曉明致辭時，讚揚澳門迅速有效防控疫情，而國家提出加快形成「雙循環」的新發展格局，港澳作為雙循環的交匯點，具有很多獨特優勢，完全可以大顯身手。

　　大會主席、全國政協副主席何厚鏵讀出國家主席習近平的賀信，指中國願意與各國加強合作，推動全球經濟復甦。國務院副總理韓正亦以視像方式致辭，指全球應加強科技成果共享，不是搞知識封鎖。

　　港澳辦副主任張曉明說副總理韓正早前會見香港特首林鄭月娥時，提及三個有利於香港發展的方向，中央都會全力支持，亦適用於澳門。特首林鄭月娥指論壇在澳門舉行，彰顯在粵港澳大灣區建設科技創新中心所承擔的使命，會借助國家支持，積極推進各項有利創科發展的工作。

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