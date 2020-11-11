﻿特朗普傳部署2024年再參選

全球關注的美國總統大選餘波未了，仍未宣佈落敗的美國總統特朗普，選後的舉動持續成為焦點。據報特朗普有意四年後捲土重來，再次競逐大選，但有共和黨黨員對此持謹慎態度。特朗普陣營亦在多個州發起選舉訴訟，據指是為了維繫他的核心支持者。



美國政治新聞網站Axios報道，兩位知情人士透露特朗普已告訴顧問，正考慮在二○二四年再次競選總統。報道稱，這是迄今為止最明確的跡象，表明特朗普知曉他今屆大選中敗予民主黨拜登。但有共和黨競選顧問認為，特朗普再次參選的可能性，或阻止其他共和黨總統候選人的競選籌款和競選野心，並擔心會阻礙共和黨全國代表大會。



堅持不承認敗選的特朗普競選團隊，已在數個州發起選舉訴訟，但通過訴訟成功逆轉選舉結果的可能性很小。美媒早前引述其競選助理消息指，訴訟目的是維持特朗普的核心支持者，並非打算令選舉結果「翻盤」。



突然撤換防長



此外，特朗普周一在Twitter宣佈，解除國防部長埃斯珀（Mark Esper）職務，並由全國反恐中心主任米勒（Christopher C. Miller）出任代理防長一職，即時生效。這是美國大選之後，特朗普政府的首次重大人事變動。同時也意味着五角大樓時隔近十六個月，防長一職再次處於代理狀態。



一向被視為特朗普政治盟友的美國司法部長巴爾（Bill Barr），授權全美各地的聯邦檢察官，若他們認為總統選舉中有不正當行為存在，便可對相關的具體指控展開調查。巴爾作出這項舉動後，司法部高級選舉罪案檢察官皮爾格（Richard Pilger）隨即提出辭職，以示抗議。



