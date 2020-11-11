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拜登擬興訟促總務署確認勝選

2020-11-11 列印
　　宣佈當選美國總統的拜登，目前忙於抗疫及籌組新政府的工作，但他可能因為未獲得美國總務署（GSA）確認勝選，以致未獲批數以百萬計美元聯邦撥款，開展權力交接的工作因而遇到阻礙。拜登過渡團隊稱正考慮採取法律行動，加快署方的交接工作。

　　特朗普政府的總務署署長墨菲，至今未按照慣例簽署文件，宣佈民主黨拜登為大選的明顯勝出者，意味過渡程序所需的六百萬美元資金，依然未能批出，亦影響拜登團隊與情報機構和其他官員會面。

　　總務署發言人表示，會繼續遵照和滿足相關法例要求，以及參考先例行事。民主黨人已經要求墨菲，基於多州現時點票數字，確認多間傳媒對大選結果的預測，並簽署相關文件。美國總務署被稱為美國政府的房東，管理全國的聯邦建築物。

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