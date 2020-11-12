﻿人大常委會立法 亮劍定DQ框架 四民主派議員玩完

全國人大常委昨日決定，立法會議員如支持港獨、拒絕承認國家主權、尋求外國勢力干預香港等，不符合擁護《基本法》及效忠特區等條件，即時喪失議員資格。在立法會選舉中，公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌被選舉主任裁定提名無效，特區政府遂根據人大的決定，即時取消四人的議員資格。特首林鄭月娥表示，四人如留任一年，既不合邏輯，亦不合政治倫理，強調立會日後不會淪為橡皮圖章，但如議會能夠加快通過議案，「我們更加興奮」。對此，郭榮鏗斥當局「卑劣」。



全國人大常委會決定，立法會議員因宣揚或者支持港獨主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特區事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護香港特區《基本法》、效忠特區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。



今次決定適用於原定九月換屆立會選舉被特區裁定提名無效的議員，以及今後參選或者出任立會議員者。官方新華社表示，人大常委會相關議案，是應特首林鄭請求而提出。人大委員長栗戰書表示，常委會一致認為，決定必要及適當。



特首：立會不會淪橡皮圖章



林鄭表示，並非針對任何一位議員，事件亦與民主派在議會內點人數無關。她指，人大因應疫情決定延後立法會選舉，當時沒處理延任資格的問題，有關四名議員早前被選舉主任裁定不擁護及效忠特區，現時卻留在立法會一年，形容「不合邏輯、自相矛盾，亦不符合政治倫理」，考慮到港府無法處理這問題，於是由她提請人大處理。



被問提請人大，是否因港府如用其他辦法DQ議員「怕輸」，以便日後推行有爭議措施，林鄭回應指，人大常委會處理全國憲制事務，不會因「怕輸」而作決定。她強調，立法會不會淪為橡皮圖章，因政府過去亦非全然獲建制派支持。對於泛民總辭，林鄭稱是他們的決定，但如議會能盡快通過議案，「我們更加興奮」，因工作更有效率。



郭榮鏗批評，由反修例運動起，已見特區政府及特首有多「卑劣」；楊岳橋則強調「公道自在人心」；郭家麒形容，一國兩制已蕩然無存。



全國人大常委譚耀宗認為，雖然人大決定未有詳說，但估計四人以後或不能再擔任議員。中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，事件反映現時中央不僅不接受勇武派，同時亦不接受溫和民主派，對反對派未來能重返議會，已不抱希望。