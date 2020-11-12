﻿浸大女生染疫源頭不明﻿﻿ 潛伏傳染期內周圍蒲﻿

本港疫情出現小反彈，昨日新增三宗本地源頭不明個案，包括一名二十三歲浸會大學女生，她在潛伏期及傳染期間分別到北角凱悅尚萃酒店及旺角帝京酒店Staycation（住宿度假），亦往多間體育館及跆拳道館，並看牙醫及美容。當局正點算與她密切接觸的人數，暫時有十多人送檢疫。另外，仁濟醫院篩查出一名隱性七旬病人，他體內已有抗體。



本港昨日新增十八宗確診個案，是逾一個月以來最多的一日，其中十五宗為輸入個案，另三宗為本地源頭不明個案，當中包括一名二十三歲浸大女患者，她攻讀體育、運動及健康學系，家住屯門明偉大廈，於上周四發燒，而由上周三至四及上月三十至三十一日分別到過北角凱悅尚萃酒店及旺角帝京酒店Staycation，共涉約十六名朋友。



兩酒店度假 到訪多區體育館



病人在潛伏期及傳染期間，曾赴深水埗體育館、長沙灣保安道體育館、順利邨體育館，以及黃竹坑跆拳道青道館等地打跆拳道，其間沒有戴口罩。她亦曾於上周三到屯門置樂花園美容；翌日到旺角中心看牙醫；八日亦到過妙法齋廚用膳。當局正點算其密切接觸者，暫有十多人送檢疫，包括相關牙醫及美容師。



浸大公佈，患者最後一天上學是上周二，她到過九龍塘校園的教學及行政大樓，以及賽馬會中醫藥學院大樓，其間使用校內洗手間，並到飯堂但沒進食，全程戴口罩。校方已消毒相關地方。



另一患者為七十六歲退休男子，家住葵盛西邨九座，無病徵。他本周一因其他問題入住仁濟醫院，入院篩查時發現確診，身體病毒含量高，並驗出有抗體。他平常會獨自到荃灣公園及登打士街公園，亦會到旺角金苑酒家用膳。



增三本地個案 未知源頭



最後一名本地病人為四十四歲男子，家住荃灣全城匯七座，在沙田石門偉達中心一家公司任職項目經理，公司七人要檢疫。他平日較常在石門京瑞廣場及荃新天地的食肆用膳，上周四曾到西貢海灣會Beach Club與朋友消遣，翌日發病。患者近兩日曾到石門永興食堂。



此外，本港新增十五宗輸入個案，尼泊爾航空前天一班由加德滿都抵港的航班有十二名乘客染疫，當局禁止有關航班由今天至二十五日期間抵港。



