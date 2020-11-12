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梅窩Staycation群組後 現新病毒株

2020-11-12 列印
■梅窩一酒店早前有住客確診，爆出Staycation群組。資料圖片
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　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君引用港大分析指出，自七月起，本港絕大部份的確診個案，病毒基因排序都較相似，例如坪石邨「彬記粥麵美食」及葵涌「國寶之家」等院舍個案。但至上月中出現的梅窩Staycation群組起，就出現新的病毒株，並與其後的將軍澳、東涌、大埔個案的病毒株相若，顯示病毒在社區有新一輪散發。她續稱，最近的個案在流行病學上沒有交雜，反映中間有隱形患者，而且病毒可能已廣泛傳播，引發多個傳染源。

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