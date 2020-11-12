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132學校院舍 爆上呼吸道感染

2020-11-12 列印
132學校院舍 爆上呼吸道感染
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　　新冠肺炎疫情未完，入冬之後又出現上呼吸道感染疫情，或出現新冠病毒和流感病毒兩面夾擊公眾的情況。截至昨天中午，本港在本周內已錄得共一百三十二間學校及院舍爆發上呼吸道感染爆發個案，涉及近一千四百人。衞生署署長陳漢儀（見圖）表示，會為有關學校派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行新冠檢測，並建議有關班別停課不少於三日。她呼籲各家長，若子女出現任何病徵，便不應回校，並盡早求醫。

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，距離最先出現上呼吸道感染個案已有十二日，若有師生新冠檢測呈陽性，很可能代表第四波疫情已開始，呼籲市民尤其家長應檢視日常社交活動，做好防疫工作。

　　此外，截至周一，醫管局在門診已為二十萬目標市民接種流感疫苗，亦有三萬七千名醫管局員工已接種疫苗，數字都較往年高。

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