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美股中段升63點

2020-11-12 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二九四八四點，升六十三點；納指則報一一七二三點，升一百六十九點。滙控美國預託證券價格見三十九點五九港元，升零點三四港元；騰訊則見五百六十四點二五港元，升十三點二五港元。紐約期金報每盎司一千八百六十三點六美元，跌十二點八美元；紐約期油則報每桶四十二點二二美元，升零點八六美元。
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