港星旅遊氣泡旅客須三次檢測

香港終於可以走出疫情。港星兩地「旅遊氣泡」將於本月二十二日開始，兩地人們互訪行程不受限制，初期每日飛一班航班接載二百人，旅客出入兩地共做三次檢測，港人自付費用，合共約二千元。如兩地的源頭不明病例於一周內平均逾五宗，「氣泡」就暫停兩周。有旅行社預料，氣泡初期會吸引商務和探親旅客。



旅客自付2000元檢測費



商經局局長邱騰華宣佈，港星旅遊氣泡首個航班將於本月二十二日啟航，如兩地沒有關連的本地個案於七天內平均逾五宗，氣泡會即時暫停兩周，其後數字回落，才重啟安排。



國泰航空與新加坡航空首十五天，會輪流提供每日一班的專機，每班最多接載二百名旅客。由十二月七日起，兩間航空公司會各自提供每日一班專機來往兩地。國泰官網顯示，首日出發的航班機位售罄，價錢亦由昨午不足三千元，加價逾一千多元。



據兩地協議，旅客出發前十四天內，不能到訪星港以外地方；登機前須持互認七十二小時內的新冠病毒陰性證明，港人可到社區檢測中心做檢測，收費二百四十元，在抵達新加坡後，須下載當地的「合力追蹤」應用程式，若逗留不足七十二小時，可不做檢測，但逾七十二小時就要做一次檢測，收費約二百至三百元坡幣，折合約一千二百至一千六百元。回港後，須在機場接受一次快速檢測，收費為四百九十九元，等候結果需時四個鐘。換言之，外遊新加坡一次，最多要做三次檢測，埋單合計二千元。



東瀛遊旅行社執行董事禤國全說，視乎機位的數量和價錢，料本月底至十二月初才會推出「唔適宜太短」的五天團。他形容這個氣泡是一枝「強心針」，預期初期以商務客及探親客為主。正爭取首日出團的縱橫遊常務董事袁振寧說，新加坡酒店及旅遊巴公司未有減價，連同在當地檢測費，四日三夜團約需六千元。



