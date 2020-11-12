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兩地旅局合作派限量重用口罩

2020-11-12 列印
■港星旅局派發的口罩展現兩地特色。
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　　港星建立「航空旅遊氣泡」，香港旅發局及新加坡旅遊局宣佈攜手合作，向首批「航空旅遊氣泡」的旅客，派發一款精心設計、展現兩地特色的限量可重用口罩。另外，乘搭國泰航空及新加坡航空安排專屬航班的旅客，將可享用特色空中餐膳，享用兩地美食，直至今年年底為止。

　　旅發局總幹事程鼎一表示，有信心香港做好準備迎接旅客，並為旅客提供多元的旅遊體驗。

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