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四社區檢測中心周日運作

2020-11-12 列印
　　坊間一直要求有廉價的新冠病毒檢測。食物及衞生局局長陳肇始昨表示，提供自費檢測服務的四間社區檢測中心，下周日（十五日）起投入服務，收費上限為二百四十元。

　　四間社區檢測中心分別位於鰂魚涌社區會堂、油麻地梁顯利社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂，首階段運作三個月，有需要可再延長三個月，市民即日起可在網上預約檢測中心和時間，或即場登記服務。而停泊在大埔派發及收集樣本瓶的流動車、在大埔廣福邨及富善邨的流動採樣亭，分別會延長服務時間至本月十二日及十五日。

　　另外，政府昨宣佈收緊入境防疫管制措施，包括曾到訪極高風險地區抵港的外國領事館人員，須於所屬機構安排的地點自我隔離十四天；並延長四人「限聚令」等現行防疫措施一周。

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