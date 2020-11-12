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安心出行app下周推出 資料存用戶手機

2020-11-12 列印
安心出行app下周推出 資料存用戶手機
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　　由政府推出的感染風險通知流動應用程式「安心出行」，將於下周一起供下載，方便市民養成記錄出行的習慣。程式毋須用戶登記，出行記錄不會備存到任何政府或其他系統，並會在三十一天後會自動刪除。目前已有逾六千個公私營場地，以及一萬八千多部的士參加計劃。政府正邀請更多商戶加入。

　　創科局局長薛永恒昨表示，「安心出行」用戶進入參與計劃場地時，掃描場所二維碼（QR code）記錄到達時間，離開時按程式「離開」按鈕，相關記錄便會儲存在應用程式內。乘坐的士的市民及當值司機，上車時可直接輸入或掃描的士車門內的車牌號碼牌，下車時按「離開」按鈕，即可記錄行程。若用戶曾與確診者在相若時間到訪有關場所，應用程式會通知用戶並發出健康建議。

　　薛表示，研發費用約為一百萬元。蘭桂坊協會指業界歡迎計劃，認為可令客人安心到酒吧消費，暫有兩成會員登記。

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