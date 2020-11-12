質問腐屍味來源 表現驚惶可疑 警員曾見被告神色緊張推木箱

香港大學機械工程系副教授張祺忠兩年前涉嫌在香港大學偉倫堂內，以電線勒斃妻子陳慧文。案件昨在高等法院續審，警員作供指案發後到黃克競樓調查，在七樓聞到強烈腐屍味，質問被告死者是否仍在生及何以有腐屍味時，被告表現驚惶可疑。



五十六歲被告張祺忠被控於或約於一八年八月十七日，在港謀殺妻子陳慧文。時任失蹤人口組警員張家粦作供指，八月二十二日上午十一時上門調查時，在偉倫堂下停車場遇見被告張祺忠正推着一個重甸甸的帶輪木箱到一輛貨車上。張家粦上前了解箱中裝放物品，張祺忠思索幾秒後回應指為迎新營物品。



接手的重案組警署警長張紹賢指，八月二十五日邀請被告及其子女和死者妹妹陳慧賢到重案組調查，翌日帶被告重回住所查問，張問到何以深綠色行李箱和死者常用藍色膠鞋不知所終，被告態度迴避，張亦曾反覆質問被告「收埋咗你老婆喺邊」，被告沉默十多秒後回應指「點解懷疑我」，再回覆指沒有這樣做。



張祺忠反問「點解懷疑我」



張當天晚上再帶被告到其港大辦公室，黃克競樓七樓七——三一F室中調查，離開時其隊員發現走廊對面為被告辦公室，故欲入內搜查，被告馬上顯得神色緊張，解釋指不曾將木箱搬進房內及打開。張進內後聞到異味，但由於雜物眾多沒有徹底搜查，最終未有發現。張此時收到被告女兒男友來電，指被告赴港大途中曾在家庭群組中發訊指「I wanna jump」，表示欲自殺，被告解釋指因遭懷疑而「想死」。



張在八月二十七日下午再到黃克競樓調查，在七樓甫出電梯門便聞到強烈腐屍味，被告正坐在七至五室內。被告被問到臭味來源時解釋指可能是來自死老鼠。張質問被告死者是否仍在生及何以有腐屍味時，被告表現驚惶可疑。警員在魚缸下找到一個白色木箱。問到內有何物時，被告指「你都搵到個箱，唔使我講都知」。警員隨後拆開木箱，發現放有深綠色行李箱，內藏死者屍體，身上僅得內衣，頸上綁有兩條電線，張遂以謀殺罪拘捕被告。



