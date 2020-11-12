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「中大保衞戰」展覽 遮蓋部份標語免犯法

2020-11-12 列印
■中大多個學生會昨日起一連八日，在校園文化廣場舉辦名為「中大保衞戰」的展覽。
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　　中大多個學生會昨日起一連八日，在校園文化廣場舉辦名為「中大保衞戰」的展覽，內容是關於去年十一月警方和示威者在中大二號橋的衝突。學生會表示按校方要求，已遮蓋部份的標語，以免觸犯法律。

　　展覽現場展示出多塊展板及照片，講述「中大衝突」的時序及經過，包括「二號橋衝突」、校長及各管理層到場與示威者對話等。中大學生會臨政委員會主席區倬僖表示，校方已多次提醒部份標語有可能違法，促請學生會移除。學生會無奈將部份標語遮蓋。

　　中大昨發聲明稱如出現不合規的行為和活動，有責任亦有權利禁止有關活動。中大又指校園多處被人以噴漆塗鴉，亦有橫額在未經許可的地點懸掛，可能影響途人安全，亦可能構成刑事毁壞及觸犯相關法例，對此深表遺憾並予以譴責。

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