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聶德權稱沒有拒簽聲明公僕被解僱

2020-11-12 列印
■聶德權稱出任公職人員都需要擁護《基本法》及效忠特區，是基本的政治倫理。
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　　港府早前要求所有在今年七月一日或之後入職的公務員簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特區，以及對特區政府負責，作為聘用條件的一部份。公務員事務局局長聶德權在社交網站指出，今年七月一日至十月十二日期間入職並須簽署有關聲明的公務員有二千六百多名，至今未有公務員因不簽署有關聲明而被終止聘任。

　　他強調擁護《基本法》、效忠香港特區，以及對香港特區政府負責，是公務員的一貫責任。聶又提及，昨日全國人大常委會通過關於香港特區立法會議員資格問題的決定，認為人大的決定釐清了在「一國兩制」下，參選或出任公職人員都需要擁護《基本法》及效忠香港特區，這亦是基本的政治倫理。

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