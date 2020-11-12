聶德權稱沒有拒簽聲明公僕被解僱

熱刺射手哈利卡尼近年位置移後，除了入球之外，亦為隊友創造破網機會，獲領隊摩連奴大讚是數據全面球星。此子儘管在英格蘭各賽事近四次披甲沒有士哥或助攻，但依然是為隊友貢獻良多的隱形功臣，今晚主場友賽有力合眾人之力，打敗受新冠肺炎打擊的愛爾蘭。（有線601、661台周五凌晨3:45直播） 卡尼近年在熱刺不再是單純爭取士哥的射手，而是位置稍墮後成為支點，協助孫興民等後上攻門。今季，此子在英超助攻榜以八次穩佔榜首，同時亦保持入球效率，有七球進帳。摩連奴進一步指出：「一般射手除了入球和助攻之外，其他數據一片空白，但卡尼不僅能傳擅射，其他數據如奪回控球權等一樣很好。在我看來，他是一個擁有全...

2020-11-12