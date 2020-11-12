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兩年339宗濫用長者八達通

2020-11-12 列印
　　本港長者乘搭任何公共交通工具，以八達通付車費每程只需兩元。勞工及福利局指在一七至一九年間，運輸署透過實地監察調查，發現三百三十九宗懷疑濫用長者八達通卡個案。政府正全面檢討兩元乘車優惠計劃，包括深入探討防止濫用措施的成效，會適時公佈結果。

　　勞工及福利局昨以書面回覆經民聯立法會議員林健鋒質詢時表示，現時在市面流通的長者八達通卡，包括有約三百六十萬張不記名長者八達通卡，個人八達通則佔約四十萬張。當局指，使用兩元優惠計劃的平均每日乘客人次中，長者及合資格殘疾人士，分別佔整體公共交通人次約一成及約百分之一。

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