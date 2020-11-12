發言人表示，考慮到住宅物業的小業主，在疫情下較非住宅物業業主受較大影響，故回饋建議只計及住宅物業及有住宅單位的物業。十八間大型物業管理公司在計劃第一期就住宅物業部份所獲的工資補貼金額約為五點一億元，佔總工資補貼額五成三。按此推算，相關公司需要回饋約四點四億元，佔有關住宅物業部份所獲工資補貼金額的百分之八十六，惠及約一千五百幢住宅物業及有住宅單位的物業。
第二期「保就業」 18物管公司申請獲批
發言人表示，考慮到住宅物業的小業主，在疫情下較非住宅物業業主受較大影響，故回饋建議只計及住宅物業及有住宅單位的物業。十八間大型物業管理公司在計劃第一期就住宅物業部份所獲的工資補貼金額約為五點一億元，佔總工資補貼額五成三。按此推算，相關公司需要回饋約四點四億元，佔有關住宅物業部份所獲工資補貼金額的百分之八十六，惠及約一千五百幢住宅物業及有住宅單位的物業。
人大常委會立法 亮劍定DQ框架 四民主派議員玩完
全國人大常委昨日決定，立法會議員如支持港獨、拒絕承認國家主權、尋求外國勢力干預香港等，不符合擁護《基本法》及效忠特區等條件，即時喪失議員資格。在立法會選舉中，公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼...
2020-11-12
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字節跳動入稟美法院 阻止華府強制出售TikTok
抖音海外版TikTok母公司字節跳動昨日入稟華盛頓法院，要求阻止美國政府強制公司出售TikTok。字節跳動聲明指，並不同意華府的評估，但仍積極配合回應對國家安全的憂慮，並已提出延長三十日限期，以便繼續協商解決方法。字節跳動又表示，早前有再提交建議更大程度的保障私隱及數據安全，但至今仍未獲當局回應。TikTok就指，是在別無選擇下提出訴訟，以此捍衞權利及保障一千五百名僱員。 總統特朗普今年八月曾簽署行政命令，要求字節跳動九十日內出售在美國業務，有關限制將在今日屆滿。
2020-11-12
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蘋果發佈「MI」晶片MacBook 自家研發 速度更快更高效率
美國蘋果公司周二發佈首部利用自家設計和開發的晶片「M1」製造的MacBook Air手提電腦和其他電腦產品，意味着蘋果Mac系列電腦開始毋須依賴過去十五年都使用的英特爾（Intel）晶片，也令Mac機與智能電話iPhone在技術上更加融合。 內置「M1」晶片的全新款MacBook Air手提電腦的入場價為九百九十九美元（約七千八百港元），售價與對上一款MacBook Air一樣。新的電池續航力，是舊款電腦的兩倍。「M1」晶片也支援MacBook Pro手提電腦（入場價一千二百九十九美元，折合逾一萬港元）及Mac Mini電腦（入場價六百九十九美元，折合約五千四百港元）。各款...
2020-11-12
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屋苑紛錄市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原高級資深區域營業董事黎妙蘭稱，柴灣杏花邨34座高層1室，面積614方呎，三房間隔，望內園景，以993萬易手，呎價16173元，屬市價，買家為自用客。...
2020-11-12
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科技股有買盤 納指反彈 美股走勢反覆 杜指跌82點
市場繼續憧憬新冠病毒疫苗即將面世，有助全球經濟快速復甦，歐美股市昨晚向好。美股杜指早段升73點，見29494點，升0.2%。標普指數早段升0.5%，納斯達克指數升0.9%。港股夜期企穩，中段升75點，...
2020-11-12
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串連傳射奪「愛」 卡尼特攻全能
熱刺射手哈利卡尼近年位置移後，除了入球之外，亦為隊友創造破網機會，獲領隊摩連奴大讚是數據全面球星。此子儘管在英格蘭各賽事近四次披甲沒有士哥或助攻，但依然是為隊友貢獻良多的隱形功臣，今晚主場友賽有力合眾人之力，打敗受新冠肺炎打擊的愛爾蘭。（有線601、661台周五凌晨3:45直播） 卡尼近年在熱刺不再是單純爭取士哥的射手，而是位置稍墮後成為支點，協助孫興民等後上攻門。今季，此子在英超助攻榜以八次穩佔榜首，同時亦保持入球效率，有七球進帳。摩連奴進一步指出：「一般射手除了入球和助攻之外，其他數據一片空白，但卡尼不僅能傳擅射，其他數據如奪回控球權等一樣很好。在我看來，他是一個擁有全...
2020-11-12
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綠色愛心聖誕
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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背妻兒搭上31歲女社長5年 近藤真彥包二奶 沖繩打波偷情
八十年代紅遍亞洲的日本偶像近藤真彥，當年被指對中森明菜始亂終棄、騙梅艷芳做小三，備受千夫所指。近藤昨日被《週刊文春》報道揭露背妻包二奶醜聞，指他與一位31歲的女社長「A子」已有長達5年的婚外情，兩人更...
2020-11-12
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社論——恢復立法會運作 多為民生做事
全國人大常委會作出決定，立法會議員如支持港獨、拒絕承認國家主權、尋求外國勢力干預等，均不符合擁護《基本法》及效忠特區等條件，即時喪失議員資格。港府隨即宣佈，四名延任一年議員，因早前被選舉主任裁定選舉提名無效，故按人大的決定，即時褫奪四人的議員資格。這次事件，引起議論紛紛，但立法會長期只顧政治爭拗而不理民生，眾多事務已拖延多時，為了大眾利益，不應再蹉跎歲月，現在就要回到做實事，議員須履行職責，盡快通過民生所需的法案和撥款。 立法會由九月起延長一年會期，但開會近兩個月，依然一片混亂，泛民議員阻延內會主席選舉，又在各個事務委員會不停要求點人數，導致正常議題無法討論，長此下去，立法...
2020-11-12
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馬場浮世繪——最冷四重彩派逾三百四十萬
昨晚第二場賽事爆出驚人賽果，頭馬是獨贏十七倍的「喜盈運」，亞軍是一百三十四倍的「拖板精英」，季軍是八點八倍的「競駿飛鷹」，殿軍是三十二倍的「為善聚樂」，結果連贏十元一注派彩九千五百幾、位置連贏二千五百...
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