  • 2020年11月12日 星期四
  • 20º
  • 80%
熱門： DQ4議員回港易檢疫旅遊氣泡新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

第二期「保就業」 18物管公司申請獲批

2020-11-12 列印
　　在第二期「保就業」計劃，十八間大型物業管理公司提交的申請已獲批，涉及工資補貼為九點七四億元，承諾受薪僱員人數為四萬一千多人。政府表示，這些公司已經承諾會回饋至少相等於八成工資補貼金額，予其管理的住宅物業及有住宅單位的物業業主或業主立案法團。

　　發言人表示，考慮到住宅物業的小業主，在疫情下較非住宅物業業主受較大影響，故回饋建議只計及住宅物業及有住宅單位的物業。十八間大型物業管理公司在計劃第一期就住宅物業部份所獲的工資補貼金額約為五點一億元，佔總工資補貼額五成三。按此推算，相關公司需要回饋約四點四億元，佔有關住宅物業部份所獲工資補貼金額的百分之八十六，惠及約一千五百幢住宅物業及有住宅單位的物業。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd