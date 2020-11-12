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瑪麗文件櫃疑裝修搬走 遺失442病人資料

2020-11-12 列印
瑪麗文件櫃疑裝修搬走 遺失442病人資料
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　　瑪麗醫院（圖）昨日公佈一宗病人個人資料遺失事件，該院一名文員上周五（六日）未能尋獲一個原本放在儲物室內的鋼製文件櫃。初步調查發現有關儲物室正準備進行裝修工程，外判承辦商曾於上月十日到場清理雜物，估計文件櫃是在有關過程中被搬走，涉及四百四十二名病人的資料。

　　有關文件櫃一直上鎖、存放有待銷毀的服務紀錄，涉及四百四十二名於二○一二及一三年期間接受「支援長者離院綜合服務」的病人資料，以及個別病人的聯絡人或家屬的資料。病人如有疑問可聯絡醫院病人聯絡組。

　　院方就事件向有關病人致歉，會聯絡其中約一百名仍然在世的病人，並已通報醫管局總辦事處，及通知個人資料私隱專員公署。

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