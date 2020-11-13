﻿一周171學校及院舍 逾千九人中招 呼吸道感染大爆發 幼園停面授課14天

本港爆發上呼吸道感染潮，本周內共有一百七十一所學校和院舍逾一千九百人中招，當中近六成涉幼稚園和幼兒中心。政府為遏止小童受傳染，昨天決定全港幼稚園和幼兒中心明天起暫停面授課堂及服務十四天，直至本月二十七日。當局指，相關個案中未發現有新冠肺炎確診病例，擔心一旦有學童染疫，很大機會導致廣泛的爆發，呼籲學童若有不適，應盡早求醫。



食衞局局長陳肇始表示，出現上呼吸道感染潮，反映儘管政府強制市民戴口罩，學校亦努力採取各項感染控制措施，但礙於幼稚園和幼兒中心的環境，加上幼兒自理能力較弱，上呼吸道傳染病仍廣泛傳播。她強調，暫未在受影響師生中發現新冠肺炎確診個案，擔心一旦有人感染新冠肺炎，很大機會導致廣泛爆發或群組出現，考慮到本地疫情、冬季流感高峰期將至、公營醫院承受的壓力等因素，故決定由今天起暫停全港幼稚園和幼兒中心面授課堂，為期十四天。



陳肇始稱，若爆發的情況惡化，不排除進一步延長暫停面授課堂的時間。被問及小學需否停課，她指小學生的自理能力較佳，相關小學爆發限於班內而不是整所學校，相信會較易受到控制，但強調當局會密切留意小學，甚至中學的情況。



幼稚園和幼兒中心暫停面授課堂期間，須如常保持校舍開放，讓家中缺乏人照顧的學生回校。學校亦須安排教職員當值，處理校務及回答家長查詢，照顧已回校的學生，並確保校園環境清潔衞生。



校舍仍開放 教職員當值



衞生防護中心總監黃加慶指，今次學校由上月底及本月初起爆發上呼吸道感染個案，尤其本周的個案數目和人數急促上升，有需要加強社交距離措施。他指目前收集到的樣本而言，大多發現是腸、鼻病毒引致，暫時無流感相關爆發個案，但強調市民應盡早接種流感疫苗。



黃加慶提及，截至本月八日，全港已有四分之一的六個月到六歲孩童接種流感疫苗，數字與去年同期相若。他指外展接種服務或因學校停課而受影響，呼籲家長帶孩子到私家診所接種流感疫苗，當局目標在十二月前完成分發增購的疫苗予私家醫生。



據衞生防護中心資料，上呼吸道感染即是坊間俗稱的「傷風感冒」，泛指鼻腔、鼻竇、咽頭、喉嚨和聲帶的部位受到感染。主要由病毒引起，但亦可由細菌引致。常見的病毒感染例子有傷風和流感。病徵包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、發燒、頭痛及肌肉痛。