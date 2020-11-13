﻿子女家中上網課 家長臨急抽空照顧

身為幼稚園校長的教聯會副主席林翠玲表示，今次停課十四天，為學界帶來的「衝擊力」較年初為細，學校早已有兩手的準備，亦習慣了安排老師在網上教學。她指出，會以學生的健康為大前提，認同應該暫時停課，但是擔心學生的社交活動，而家長也要緊急安排時間照顧子女。



香港幼稚園協會會長唐少勳理解當局選擇停課的出發點，但認為不應貿然暫停幼稚園的面授課堂，否則會令課堂不連貫。



學校防疫兩手準備



她稱，若突然暫停幼稚園面授課堂，相信怨氣最大的是家長，即使改為網上授課，學習成效也有限，家長亦可能要暫停工作，留家照顧小朋友。



另外，有家長理解有關停課安排，認為小朋友衛生意識較差，萬一有同學生病，校園容易爆發傳染潮，但亦擔心再次停課會影響小朋友的學習進度，家長亦要重新安排未來兩周的行程。