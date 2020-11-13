防護中心籲減少社交活動 本地增七確診其一曾出席300人婚宴

本港昨天新增二十三宗新冠肺炎確診或初步確診個案，七宗為本地感染，當中六宗源頭不明，數字已超過港星「旅遊氣泡」上限的日均五宗本地不明個案的警戒線。新本地病例中，一名男子上月底曾到尖沙咀The One「譽宴．星海」出席三百人婚宴，當局呼籲各賓客盡快接受檢測。當局警告，近日確診個案上升，或第四波疫情已爆發，呼籲市民減少社交活動。



昨天六宗本地源頭不明個案中，包括前天公佈、經運輸署免費檢測發現的四名的士司機及一名無障礙復康巴士司機，其中一名的士司機的妻子亦初步確診。餘下一宗個案為四十二歲男子，他家住青龍頭豪景花園八座，為香港寬頻企業方案銷售部職員，在九龍灣國際展貿中心辦公室上班，前天最後上班。公司有三百至四百名職員，二十七名同事要檢疫。



病人在傳染期曾光顧多間食肆，包括大角咀塘尾道「金沙餐廳」、太子「元朗冰室」、屯門啟豐商場「小桃園」、公司大樓的食堂、葵興光輝圍「雲貴軒」及九龍灣「台灣麵」。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者上月二十六日曾赴尖沙咀The One「譽宴．星海」出席婚宴，當日四人一枱，約三百人同場，場地近乎滿座，呼籲參加者盡快檢測。



四學校須停課



張說，病人有多名密切接觸者為教師或學生，涉青衣灝景灣學之園幼稚園、天主教郭得勝中學、梨木樹天主教小學及長沙灣宣道國際學校，有關學校要停課一、兩日，等候測試結果。



同時，有兩宗源頭不明初步病例，包括一名在沙田威院李炳醫學圖書館工作的五十六歲男子，他上周六起不適，家住大埔中心十八座，平時到太和運動場跑步，亦曾與朋友到九龍坑山行山。病人傳染期曾光顧大埔昌運中心「瑞峰軒」、「咪走雞燒味至尊小廚」及大埔廣場「爭鮮」。其一名密切接觸者就讀大埔恩主教書院，該校亦要停課一、兩日。



另一名患者為六十五歲退休男子，家住旺角新填地街德豐大廈，潛伏期曾光顧大角咀「彩翠軒」及洋松街的「鴻昌茶餐廳」，亦曾與朋友由旺角遠足至坑口、西貢井欄樹。他上周日曾到大角咀浸信會崇拜，當局會向同場六、七十人派樽。



此外，浸大再多一名體育、運動及健康學系的學生初步確診，為前天確診同系女生的密切接觸者，曾於上周五或之前回校，本周二發病。



